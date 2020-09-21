Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке

Специалист заметил, что изменения в курсе валют в том числе определяются ситуацией на энергетическом рынке. По его словам, снижение цен на топливо влияет на бюджет и косвенно влияет на национальную валюту.

«Ситуация пока еще не вышла из-под контроля: ЦБ и Минфин достаточно точно отслеживают и регулируют ситуацию с точки зрения резких движений», — добавил эксперт.

Он отметил, что с точки зрения балансировки бюджета умеренно низкая цена на российскую валюту может быть выгодна.

Ранее глава Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук предупредил, что стоимость зимней резины и технического обслуживания авто повысится этой осенью.

По словам Форманчука, цены на резину и техобслуживание подскочат на 15-20%. Также подорожает страхование машин и запчасти к ним. Специалист связал подорожание с пандемией коронавируса.

Владельцы автосервисов вынуждены поднимать цены, дабы сократить убытки, плюс есть зависимость от курса доллара, который вырос в последнее время.