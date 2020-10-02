Эксперт оценил потери туризма в период пандемии

По данным радиостанции «Говорит Москва», он назвал сумму в полтора триллиона рублей. Также эксперт рассказал, что из-за отсутствия въездного туризма Россия потеряла около восьми миллиардов долларов.

«Общий порядок потери туриндустрии оценивается в 1,5 трлн рублей — это общие потери. Это гостиничный сектор и ресторанный сектор», — пояснил Игнатьев.