Эксперт оценил перспективы экономики ЕС

Экономист Евгений Гольдфайн предположил, что из-за стареющего населения и роста долговой нагрузки экономика Евросоюза может рухнуть. Специалиста процитировало ИА Nation News.

Гольдфайн заметил, что сейчас евро обеспечено реальными денежными потоками и активами. Экономика ЕС показывает низкую инфляцию и перспективы роста ВВП на уровне 3-5%. Однако, по мнению эксперта, европейский бизнес проигрывает в долгосрочной перспективе своим «аналогам» в Китае, США и Юго-Восточной Азии.

«Растет стоимость материальных ресурсов, рабочей силы, энергетики. Увеличиваются доли затрат на военные цели, экологию, альтернативную энергетику, пособия неработающим. Быстрыми темпами накапливаются экономические, социальные и политические проблемы особенно у южных и восточных членов ЕС», — обратил внимание собеседник информагентства.