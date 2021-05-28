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    28 мая 2021, 20:10

    Эксперт отметил постепенное оживление мировой экономики

    Артур Блянихов

    Финансовый эксперт Дмитрий Чечулин обсудил с «Российской газетой» ситуацию, сложившуюся на мировом рынке.

    Специалист заметил, что на рынках развитых стран ситуация, в основном, остается прежней. Деньги также вливаются в экономику и оседают на фондовых рынках.

    «Денежно-кредитная политика остается сверхмягкой. Сигналы о вакцинации дают повод к ослаблению ограничительных мер. И экономика постепенно оживает», — обратил внимание собеседник издания.

    «Утро.ру» напомнило о небольшом укреплении отечественной валюты. За неделю доллар упал до 73,37 рубля. Евро также подешевело, опустившись до 89,5 рубля.