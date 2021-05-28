Эксперт отметил постепенное оживление мировой экономики

Финансовый эксперт Дмитрий Чечулин обсудил с «Российской газетой» ситуацию, сложившуюся на мировом рынке.

Специалист заметил, что на рынках развитых стран ситуация, в основном, остается прежней. Деньги также вливаются в экономику и оседают на фондовых рынках.

«Денежно-кредитная политика остается сверхмягкой. Сигналы о вакцинации дают повод к ослаблению ограничительных мер. И экономика постепенно оживает», — обратил внимание собеседник издания.

«Утро.ру» напомнило о небольшом укреплении отечественной валюты. За неделю доллар упал до 73,37 рубля. Евро также подешевело, опустившись до 89,5 рубля.