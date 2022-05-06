Эксперт Оганезов рассказал, какую квартиру стоит выбрать

Во время покупки квартиры важно обращать внимание на несколько факторов. Специалист департамента стратегических исследований Total Research Михаил Оганезов рассказал, что стоит учитывать во время выбора жилья. Об этом сообщил LIFЕ.

Специалист пояснил, что лучше всего не выбирать апартаменты не из сигмента «бизнес» и выше. Кроме того, по его словам, не стоит приобретать студию в новостройке, так как потом это жилье будет сложно продать.

Если же вы решили приобрести квартиру в хрущевке, то стоит обращать внимание на жилье под реновацию, передало радио «Комсомольская правда».