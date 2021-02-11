Эксперт объяснила, почему курьеры стали получать до 100 тысяч рублей

Работники сервиса SuperJob сообщили, что спрос на курьеров в России вырос в 2,8 раза. В Москве их средняя зарплата поднялась до 100 тысяч рублей. Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова назвала причину такой востребованности доставщиков, написало РИА ФАН.

Уточняется, что зарплатный максимум предлагают не в столице, а в Нижнем Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Воронеже, Казани, Ростове-на-Дону и других городах. Здесь стоимость курьерских услуг составляет примерно 110 тысяч рублей в месяц.

По мнению Бодровой, современные представители молодежи понимают, что заработать деньги можно, если обращать внимание на тренды. В период пандемии коронавируса пользуется популярностью доставка товаров на дом. Раньше профессию курьера не признавали люди с высшим образованием. Теперь ситуация поменялась.

В России много людей, которые потеряли работу или стали меньше зарабатывать. Однако этот период не будет длиться вечно.

«Безусловно, как только ограничения будут полностью сняты и граждане вернутся к привычному образу жизни, востребованность покупок с доставкой снизится примерно в два раза», — объяснила Бодрова.

Когда меры безопасности отменят, вырастет приток мигрантов из-за рубежа. Они снова займут рабочие места, не требующие специального образования.