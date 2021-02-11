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    11 февраля 2021, 15:55

    Эксперт объяснила, почему курьеры стали получать до 100 тысяч рублей

    Полина Петрова

    Работники сервиса SuperJob сообщили, что спрос на курьеров в России вырос в 2,8 раза. В Москве их средняя зарплата поднялась до 100 тысяч рублей. Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова назвала причину такой востребованности доставщиков, написало РИА ФАН.

    Эксперт объяснила, почему курьеры стали получать до 100 тысяч рублей

    Уточняется, что зарплатный максимум предлагают не в столице, а в Нижнем Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Воронеже, Казани, Ростове-на-Дону и других городах. Здесь стоимость курьерских услуг составляет примерно 110 тысяч рублей в месяц.

    По мнению Бодровой, современные представители молодежи понимают, что заработать деньги можно, если обращать внимание на тренды. В период пандемии коронавируса пользуется популярностью доставка товаров на дом. Раньше профессию курьера не признавали люди с высшим образованием. Теперь ситуация поменялась.

    В России много людей, которые потеряли работу или стали меньше зарабатывать. Однако этот период не будет длиться вечно.

    «Безусловно, как только ограничения будут полностью сняты и граждане вернутся к привычному образу жизни, востребованность покупок с доставкой снизится примерно в два раза», — объяснила Бодрова.

    Когда меры безопасности отменят, вырастет приток мигрантов из-за рубежа. Они снова займут рабочие места, не требующие специального образования.