Эксперт объяснил, зачем Саудовская Аравия ограничила добычу нефти

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с сайтом RТ объяснил, зачем Саудовская Аравия дополнительно ограничила добычу нефти.

«Сделка ОПЕК+ работает, Саудовская Аравия обещала и выполнила свои обязательства по одностороннему сокращению добычи дополнительно на один миллион баррелей в сутки», — уточнил специалист.

Он отметил, что это соглашение действует на февраль и март текущего года. По словам Митраховича, если вакцинация от коронавируса будет достаточно успешной, то начнут восстанавливаться международные полеты. Эксперт напомнил, что мировая авиация составляет 10% спроса на нефть во всем в мире.

Митрахович добавил, что президент США Джо Байден делает шаги, которые стали восприниматься как давление на нефтяную индустрию. Такая тактика повлияла на увеличение стоимости топлива.