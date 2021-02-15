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    15 февраля 2021, 12:29

    Эксперт объяснил, зачем Саудовская Аравия ограничила добычу нефти

    Полина Петрова

    Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе с сайтом RТ объяснил, зачем Саудовская Аравия дополнительно ограничила добычу нефти.

    Эксперт объяснил, зачем Саудовская Аравия ограничила добычу нефти

    «Сделка ОПЕК+ работает, Саудовская Аравия обещала и выполнила свои обязательства по одностороннему сокращению добычи дополнительно на один миллион баррелей в сутки», — уточнил специалист.

    Он отметил, что это соглашение действует на февраль и март текущего года. По словам Митраховича, если вакцинация от коронавируса будет достаточно успешной, то начнут восстанавливаться международные полеты. Эксперт напомнил, что мировая авиация составляет 10% спроса на нефть во всем в мире.

    Митрахович добавил, что президент США Джо Байден делает шаги, которые стали восприниматься как давление на нефтяную индустрию. Такая тактика повлияла на увеличение стоимости топлива.