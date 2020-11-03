Эксперт объяснил, в каком случает доллар может вырасти до 100 рублей
Финансовый эксперт и предприниматель Ян Марчинский заявил, что смена власти в США может сильно отразиться на курсе доллара. По его словам, стоимость валюты может повыситься до 90 и даже 100 рублей, пишет сайт NEWS.ru.
Он отметил, что особое внимание в настоящий момент направлено на президентские выборы в США, которые запланированы на вторник, 3 ноября. Специалист уточнил, что приход к власти демократа Джозефа Байдена снизит курс до показателя 81–82 рубля за доллар. Крайней отметкой в ближайшем будущем может стать 85 рублей.
Эксперт подчеркнул, что Байден имеет не очень хорошее отношение к России. Как считает Марчинский, на валютном рынке к этому готовы.
«В долгосрочной же перспективе на фоне ужесточения американской риторики курс российской валюты способен снизиться до 90, а в дальнейшем и до 100 рублей за доллар», — пояснил он.
Бизнесмен добавил, что евро может гораздо раньше доллара преодолеть отметку 100 рублей.