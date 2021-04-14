Эксперт объяснил, в какое дело лучше пустить 100 тысяч рублей

Директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович объяснил, в какое дело лучше пустить сумму в размере 100 тысяч рублей. По его словам, этих денег недостаточно для инвестирования, сообщил сайт NEWS.ru.

«Первичный капитал, о котором можно говорить — это минимум полтора-два миллиона. Остальное — бабушкины россказни. Переводить в валюту — вы потеряете на конвертации. Сто тысяч нужно вкладывать в потребление, никаких дивидендов вы с них не получите», — отметил эксперт.

Как он считает, свободные накопления лучше всего потратить на детей или внуков. С такими деньгами можно создать своим наследникам благоприятные условия существования.

Ранее Центробанк рассказал россиянам, как не стать жертвой мисселинга при открытии вклада в банке. Для этого нужно запомнить всего четыре вопроса, которые необходимо задать сотруднику кредитного учреждения. Мисселинг чаще всего происходит в банках, куда клиенты приходят оформить или продлить вклад, но сотрудники предлагают им заключить другой договор, например, на инвестиционные страховые продукты.