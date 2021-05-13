Эксперт объяснил, сколько на самом деле должны стоить услуги стоматолога

Врач-стоматолог, медицинский эксперт Алексей Антипенко объяснил, сколько на самом деле должны стоить услуги дантиста. Он напомнил, что качественно выполненная работа дешевой быть не может, сообщил канал «Звезда».

«Не нужно рассчитывать на бесплатное лечение. С другой стороны, очень дорогим оно тоже быть не может. Есть некий средний баланс. Допустим, вам нужно поставить пломбу — средняя цена по городу может составлять 5-6 тысяч рублей. Там много трюков, зависит от порядочности врача», — отметил эксперт.

Антипенко посоветовал спрашивать о ценах у людей, которые уже проходили лечение у конкретного специалиста. По словам врача, в некоторых клиниках с человека могут брать деньги за каждую мелочь, что потом выливается в кругленькую сумму.