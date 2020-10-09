Эксперт объяснил рост рубля на открытии торгов

Отмечается, что в ходе торгов американский доллар впервые за две недели упал ниже 77 рублей. Мильчакова связала рост рубля с тем, что от России «немного отступила» угроза санкций. По ее мнению, те рестрикции, которые ЕС будет обсуждать на следующей неделе, коснутся лишь ограниченного числа физлиц.

«С „Северным потоком — 2“ с очень высокой вероятностью все будет так, как и происходит, то есть каких-то серьезных негативных изменений не предполагается», — добавила специалист.