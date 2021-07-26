Эксперт объяснил причины роста биткоина

В последнее время аналитики отмечают рост биткоина, цена которого до этого или снижалась, или стояла на месте. Аналитик Юрий Мазур рассказал News.ru, с чем связан рост криптовалюты.

По словам эксперта, рост биткоина обусловлен увеличившимся количеством позитивных новостей вокруг него. Например, недавно стало известно, что в биткоин собираются вложиться такие корпорации, как Space X и Amazon. Это мгновенно спровоцировало рост.

«Рост биткоина, по нашему мнению, обусловлен увеличением позитивных новостей по отношению к нему. Негативный информационный фон, который превалировал на крипторынках, смягчился благодаря сообщениям об инвестициях SpaceX в цифровое золото, а также слухам о принятии биткоина в Amazon», — пояснил Мазур.

Он отметил, что в дальнейшем криптовалюта может продолжить расти.