Эксперт объяснил повышение цен на нефть

Кандидат экономических наук, эксперт РИСИ Михаил Беляев обсудил с RT ситуацию, сложившуюся на нефтяном рынке. Стоимость барреля нефти марки Brent составила 61,02 доллара.

Специалист объяснил рост цен на нефть тем, что практически все страны приближаются к преодолению сложной экономической ситуации, к которой привела пандемия коронавируса.

«Плюс еще, конечно, действия соглашения в рамках ОПЕК, которые, хотя вроде бы и закончились без формального результата, фактически означают, что ситуация оставлена в состоянии достигнутого. Есть определенные обязательства по сдерживанию поставок нефти на рынок со стороны основных стран-производителей», — добавил Беляев.