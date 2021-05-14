Эксперт объяснил, почему у россиян растут ипотечные сроки

Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев объяснил, почему у жителей нашей страны стали расти ипотечные сроки, сообщило радио «Говорит Москва».

По информации специалистов сервиса ЦИАН, граждане стали брать недвижимость в кредит более чем на 20 лет. Как считает Апрелев, эта тактика людей обусловлена желанием застраховаться от растущих темпов инфляции.

«Мне кажется, это и есть реакция рынка. Люди для того чтобы сделать жилье для них с точки зрения текущих ежемесячных доходов, часть из которых они должны направлять на погашение кредитов, безусловно, понимают, что рост цен ухудшает их экономическое положение. Это их реакция», — подчеркнул эксперт.

Увеличивая срок кредита, человек снижает ежемесячные затраты на его погашение. Апрелев считает, что срок выплаты можно сократить в случае улучшения материального положения. Специалист добавил, что кредиты на долгие сроки берут, чтобы не ухудшить уровень жизни.

Ранее стало известно, что в России могут ввести запрет на выдачу кредитов физическим лицам по плавающим ставкам. Речь идет о ссудах на срок до года или более 20 лет и кредитных картах с нефиксированным процентом.