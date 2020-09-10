Эксперт объяснил, почему россияне взяли в кредит триллион рублей

«Это очевидный момент. Государство выдало огромный объем денежных средств на субсидирование процентных ставок. Это касается всех видов кредитования: и ипотеки, и автокредитов, и кредитования малого бизнеса. Второй момент, который повлиял, — это общее снижение ставок по кредитам и по депозитам, а соответственно выгодное рефинансирование старых долгов по новым ставкам», — пояснил специалист.

Он также отметил, что это не рекорд и, возможно, россияне в будущем возьмут кредиты на большую сумму. По его словам, это зависит от субсидированных процентных ставок. Если они продолжатся, то интерес к кредитам не пропадет, а только возрастет. Путиловский подчеркнул, что в сложный период государство отлично развило данные ставки.