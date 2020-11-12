Эксперт объяснил, почему инвестиции в жилье теперь невыгодны

Эксперт отметила, что Россия является страной с большими рисками из-за ситуации с рублем. За шесть лет национальная валюта подешевела на 250%.

«Какая валюта в мире еще так упала? Как инвестиции, ну так себе, скажу мягко», — пояснила специалист.

По наблюдениям Радченко, в текущем году люди приобретали жилье в целях инвестиций в основном под давлением страха и жадности.