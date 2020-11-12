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    12 ноября 2020, 15:46

    Эксперт объяснил, почему инвестиции в жилье теперь невыгодны

    Полина Петрова

    Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко объяснила, почему инвестиции в недвижимость теперь невыгодны, пишет сайт URA.ru.
    Эксперт объяснил, почему инвестиции в жилье теперь невыгодны

    Эксперт отметила, что Россия является страной с большими рисками из-за ситуации с рублем. За шесть лет национальная валюта подешевела на 250%.

    «Какая валюта в мире еще так упала? Как инвестиции, ну так себе, скажу мягко», — пояснила специалист.

    По наблюдениям Радченко, в текущем году люди приобретали жилье в целях инвестиций в основном под давлением страха и жадности.