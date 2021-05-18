Эксперт объяснил, кто может заработать на банковских вкладах

Управляющий партнер Эдуард Бугров объяснил порталу News.ru, что на банковских депозитах зарабатывает в первую очередь сам банк. Они не принесут россиянам значительного дохода.

«Как и у любой коммерческой организации, главная задача банка — это получение прибыли. Грубо говоря, банк примет вклад у населения, выдаст его заёмщикам под больший процент и заработает на этом», — разъяснил специалист.

Он заметил, что кроме выплаты процентов вкладчикам у банков есть и другие финансовые обязательства. Они страхуют вклады и формируют резервные фонды.

«По большому счету, оплачивают все это клиенты за счет сниженной процентной ставки», — добавил собеседник издания.