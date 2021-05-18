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    18 мая 2021, 15:24

    Эксперт объяснил, кто может заработать на банковских вкладах

    Артур Блянихов

    Управляющий партнер Эдуард Бугров объяснил порталу News.ru, что на банковских депозитах зарабатывает в первую очередь сам банк. Они не принесут россиянам значительного дохода.

    «Как и у любой коммерческой организации, главная задача банка — это получение прибыли. Грубо говоря, банк примет вклад у населения, выдаст его заёмщикам под больший процент и заработает на этом», — разъяснил специалист.

    Он заметил, что кроме выплаты процентов вкладчикам у банков есть и другие финансовые обязательства. Они страхуют вклады и формируют резервные фонды.

    «По большому счету, оплачивают все это клиенты за счет сниженной процентной ставки», — добавил собеседник издания.