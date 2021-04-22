Эксперт объяснил, когда курс доллара может подскочить до 100 рублей

Скачок доллара на треть от нынешней его цены может произойти в ближайшие несколько лет. Такой прогноз сделал эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский, сообщил сайт Nеws.ru.

Стоимость американской валюты продолжит расти в силу специфики российской экономики, предсказал он.

«Есть простая закономерность: если у вас в экономике перманентно выше инфляция, чем в Америке, ваша валюта перманентно будет дешеветь. Это как закон сохранения энергии», — объяснил Голубовский.

Однако в последние годы на рост курса доллара США больше влияет не разница в уровне инфляции, а нестабильность в РФ.

«Поскольку ситуация в стране и вокруг нее меняться не будет в ближайшие годы, этот процесс [падение рубля] продолжится», — спрогнозировал аналитик.

В 2021 году курс доллара «легко может улететь» до 80–85 рублей на «фоне политических проблем», добавил эксперт.