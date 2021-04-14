Эксперт объяснил, какие факторы влияют на рост биткоина

Исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников обсудил с RT сообщение о том, что курс биткоина превысил отметку в 64 тысячи долларов.

По словам Бражникова, специалисты прогнозируют, что летом стоимость криптовалюты может снизиться до 40-45 тысяч долларов, а ближе к концу 2021 или началу 2022 года существенно подорожать, достигнув планки в 100 тысяч.

Эксперт объяснил, что «нестабильность в мировом экономическом сегменте» влияет на рост биткоина. Кроме того, большой толчок могут дать заявления о возможности отключения России от SWIFT.

«Плюс различные мировые платежные системы вводят в свой сегмент биткоин. Он становится более и более популярным средством платежа», — добавил Бражников.