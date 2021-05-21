Эксперт объяснил, какая недвижимость приносит больше всего дохода

Руководитель агентства недвижимости Ксения Аверс объяснила, что одним из лучших по доходности объектов для инвестирования в настоящий момент являются микростудии, написал сайт NEWS.ru.

Как отметила эксперт, обычно такие студии появляются в рынке, когда один большой объект делят на небольшие помещения. Речь идет о квартирах на первых этажах, апартаментах и таунхаусах. Уточняется, что стоимость аренды однокомнатной квартиры в спальном районе столицы рядом с метро равна примерно 30–40 тысячам рублей. При цене квартиры 6,8 миллиона рублей она окупится через 16–17 лет.

«Если эту же квартиру разделить на две микростудии по 16 метров, то цена покупки с разделением составит 7,3 млн. Аренда каждой студии — 25–28 тысяч рублей, а окупаемость — 11 лет», — заметила Аверс.

Она добавила, что, чем больше объект под деление, тем дешевле первоначальная цена за метр.