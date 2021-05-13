Эксперт объяснил, какая криптовалюта начала вытеснять биткоин

Директор Binance в России и СНГ Глеб Костарев объяснил, что альткоины начали вытеснять биткоин на рынке криптовалют. В апреле общая рыночная капитализация альткоинов выросла на 16,7% по сравнению с мартом. Она составила 2,2 триллиона долларов, написал Life.

Вместе с тем индекс доминирования биткоина в минувшем месяце снизился до 48%. В начале мая показатель опустился до 40%.

«Индекс доминирования биткоина действительно сильно снизился в последний месяц. Наступил сезон альткоинов, и фокус частных инвесторов сейчас направлен в их сторону. Риски высоки, но многие готовы идти на них ради сверхприбыли», — отметил Костарев.

Он уточнил, что индустрия криптовалюты не стоит на месте, развиваются финансовые инструменты в виде сервисов и приложений, появляются новые технологии. Они становятся популярными, и монеты новых проектов имеют успех.