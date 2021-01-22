Эксперт объяснил, как при любом курсе дешево купить валюту
Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал агентству «Прайм», как наиболее выгодно покупать валюту.
«Утро.ру» отметило слова специалиста о том, что валюту наиболее выгодно покупать через брокерский счет.
«В банках разница между курсом покупки и продажи валюты обычно достигает один-два рубля, а в периоды повышенных курсовых колебаний спред увеличивается до четырех-пяти рублей и выше», — уточнил собеседник издания.
Он добавил, что при биржевом обмене брокер удержит только доли процента от сделки в виде комиссии.