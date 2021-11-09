Эксперт объяснил, как долго продлится рост криптовалюты

Гендиректор криптобанка Chatex Майкл Росс-Джонсон обсудил с «Газетой.ru» возможный курс биткоина в ближайшем будущем.

Курс биткоина обновил исторический максимум, превысив отметку в 68 тысяч долларов (порядка 4,84 миллиона рублей). По мнению Росса-Джонсона, в течение ближайших 2-4 недель биткоин может как подорожать на 10 тысяч долларов, так и потерять в цене от 10 до 15 тысяч долларов.

«Все зависит от общей ситуации на рынках капитала, где коррекция станет ожидаемым событием. Биткоин обычно снижается вместе с другими активами (акциями, облигациями), а затем, с временным лагом в две-три недели, начинает расти вслед за золотом», — обратил внимание собеседник издания.