Эксперт объяснил, что будет с курсом рубля в апреле

Директор Центра исследований финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов рассказал агентству «Прайм», что будет с отечественной валютой в апреле.

По мнению специалиста, в апреле не стоит ждать укрепления рубля. Он допустил, что в апреле цены на сырье могут пойти вниз. При этом в РФ будет сохраняться относительно высокая инфляция.

«Утро.ру» отметило сравнение Шибанова, что торговля валютами для индивидуального инвестора похожа на «веселое казино».

«В этом контексте руководство Банка России уже напоминало, что на Форексе (торговле валютами) российский инвестор обычно теряет вложенные деньги за девять месяцев», — добавил эксперт.