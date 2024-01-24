Деньги 24 января 2024, 17:43 Эксперт НИУ ВШЭ: цифровой рубль заинтересует тех, кому санкции мешают в трансграничных платежах

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Банк России готовится к масштабному запуску цифрового рубля. В большей степени валюта заинтересует тех, кто пытается обойти «платежные» санкции, сообщил замдиректора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, цифровой рубль можно будет использовать для оплаты товаров, услуг за рубежом и для получения денег за поставку. При этом для большинства россиян новая валюта не станет актуальной в ближайшие два-три года.

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«Должно пройти какое-то время, люди должны увидеть ощутимые преимущества от использования такого рубля — скорость, надежность, прозрачность и безопасность», — отметил Пушко.