Деньги 17 февраля 2023, 00:23 Эксперт Никитина сравнила выгоду при покупке и аренде жилья Эксперт Никитина посоветовала покупать свое жилье, если человек не планирует переезжать

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Многие люди не могут выбрать между покупкой и арендной жилья. Вице-президент гильдии риелторов Москвы, руководитель агентства недвижимости Екатерина Никитина рассказала, какой вариант лучше. Об этом сообщило РИАМО.

По словам специалиста, если человек не успел определиться с работой или ему не нравится город или район проживания, то стоит отдать предпочтение аренде.

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Никитина подчеркнула, что в последнее время цены на съем жилья остаются довольно низкими, написал «Крым 24».

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Однако если уже есть семья, стабильная работы и выбран подходящий район для жизни, тогда более выгодным вариантом будет покупка собственной квартиры.