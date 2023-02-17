17 февраля 2023, 00:23
Эксперт Никитина сравнила выгоду при покупке и аренде жилья
Эксперт Никитина посоветовала покупать свое жилье, если человек не планирует переезжать
Многие люди не могут выбрать между покупкой и арендной жилья. Вице-президент гильдии риелторов Москвы, руководитель агентства недвижимости Екатерина Никитина рассказала, какой вариант лучше. Об этом сообщило РИАМО.
По словам специалиста, если человек не успел определиться с работой или ему не нравится город или район проживания, то стоит отдать предпочтение аренде.
Реклама
Никитина подчеркнула, что в последнее время цены на съем жилья остаются довольно низкими, написал «Крым 24».
Реклама
Однако если уже есть семья, стабильная работы и выбран подходящий район для жизни, тогда более выгодным вариантом будет покупка собственной квартиры.
Недвижимость
Реклама
Реклама