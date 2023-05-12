Деньги 12 мая 2023, 00:06 Эксперт Никитина рассказала, как вернуть деньги за неожиданно сорвавшийся отпуск Эксперт Никитина, что для возврата средств за сорвавшийся отпуск нужны основания

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В случае, если отпуск неожиданно сорвался, деньги за путешествие все же можно вернуть. Кандидат экономических наук Оксана Никитина рассказала, как получить обратно средства. Об этом сообщил Yakutsk.ru.

Специалист пояснила, что, если отпуск сорвался неожиданно, для возвращения средств потребуется документальное подтверждение. Например, если отдыху помешала болезнь, важно предоставить справку. Также в суд стоит принести квитанцию об оплате и прочие документы, написал «ПолитЭксперт».