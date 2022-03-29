Эксперт Никитина рассказала, чего стоит ждать от цен на недвижимость

Из-за ситуации в мире многие люди, которые планировали приобрести или продать жилье, решили отложить свои планы на неопределенный срок. Директор агентства недвижимости Екатерина Никитина заявила, что до конца текущего года будет сложно сделать прогнозы относительно ситуации на рынке, передал сайт Пятого канала.

Эксперт подчеркнула, что сейчас ситуация на рынке будет меняться в зависимости от ситуации в стране и действий кабмина. При этом она уточнила, что не стала бы прогнозировать резкое понижение стоиомсти жилья на 35–40%, передали «Известия».

«Есть активный спрос и есть отток предложений, а также приостановка продажи — все это, соответственно, способствует тому, что интерес к недвижимости остается довольно высоким», — сообщила Никитина.