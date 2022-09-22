Эксперт Нифонтов посоветовал модернизировать общедомовую систему для экономии энергии | 360°

Деньги 22 сентября 2022, 19:07 Поделиться Telegram

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Viber Эксперт Нифонтов посоветовал модернизировать общедомовую систему для экономии энергии

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Существует возможность сэкономить на отоплении. Эксперт по юридическим вопросам ЖКХ Дмитрий Нифонтов рассказал, что необходимо сделать для этого. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, чтобы сэкономить на отоплении, необходимо провести модернизацию общедомовой системы. Если же воздействие будет направлено лишь на одну квартиру, то необходимые выплаты распределят между соседями.

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«Если мы говорим о многоквартирных домах, то изменения должны быть комплексными в рамках всего дома. Если дому требуется определенное количество тепла, то оно будет потреблено в какой-то отдельной квартире либо на стояках», — пояснил Нифонтов.

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