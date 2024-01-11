Деньги 11 января 2024, 17:27 Эксперт НИФИ Минфина РФ Дайнеко посоветовала рассмотреть госпрограммы при выборе кредита

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Эксперт Научно-исследовательского института Минфина РФ Ольга Дайнеко дала заемщикам советы на 2024 год. В первую очередь необходимо оценить финансовые возможности и рассмотреть государственные программы, отметила специалист в беседе с «Газетой.ru».

Она пояснила, что в отдельных ситуациях возможно получение семейной, IT, сельской и дальневосточной ипотеки, а также образовательного кредита. Льготные условия ниже рынка даже при общем росте ставок, добавила Дайнеко.

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Эксперт также рекомендовала регулярно отслеживать долговую нагрузку. Например, не стоит одобрять повышение лимита на кредитной карте.