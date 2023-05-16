16 мая 2023, 10:40
Эксперт НИФИ Минфина РФ Дайнеко: на погашение долга по кредиту не должно уходить более 30% семейного бюджета
Многие россияне при оформлении кредитного договора неправильно оценивают свою платежеспособность. О том, как не угодить в финансовую яму, рассказала эксперт НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко в эфире радиостанции Sputnik.
По словам специалиста, платежи по кредитам не должны превышать 30% от общего семейного дохода, это позволит человеку избежать режима суровой экономии на всем.
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Дайнеко отметила, отказ от спонтанных и эмоциональных покупок позволит не допустить просрочек по платежам, при этом экономия не должна касаться образования и медицины.
Кредиты
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