Деньги 16 мая 2023, 10:40 Эксперт НИФИ Минфина РФ Дайнеко: на погашение долга по кредиту не должно уходить более 30% семейного бюджета

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Многие россияне при оформлении кредитного договора неправильно оценивают свою платежеспособность. О том, как не угодить в финансовую яму, рассказала эксперт НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко в эфире радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, платежи по кредитам не должны превышать 30% от общего семейного дохода, это позволит человеку избежать режима суровой экономии на всем.

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Дайнеко отметила, отказ от спонтанных и эмоциональных покупок позволит не допустить просрочек по платежам, при этом экономия не должна касаться образования и медицины.