Деньги 01 сентября 2023, 12:00 Эксперт НИФИ Дайнеко: к 1 декабря на ЕНС должны находиться средства для следующего списания налогов

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К сроку уплаты налогов, который датируется 1 декабря, на Едином налоговом счету (ЕНС) гарантировано должны быть деньги для последующего списания. Об этом сообщила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, россиянам необходимо учитывать сроки банковских операций и пополнять ЕНС чуть ранее даты списания. Внести средства на счет можно через центры «Мои документы», приложения банков и почтовые переводы.

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Лишние деньги, которые останутся на ЕНС после уплаты налогов, можно оставить для внесения следующих платежей или же вернуть, добавила Дайнеко.