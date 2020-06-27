Эксперт назвал выгодную альтернативу банковским вкладам

Вместо приобретения акций и других денежных вкладов можно открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). С помощью этого безопасного инструмента и некоторой финансовой грамотности можно добиться больших прибылей, чем оставляя деньги на депозите.

Как написало агентство «Прайм» со ссылкой на директора по рыночной аналитике podelu.ru Лилию Федулину, в мире существуют разные аналоги индивидуальных инвестиционных счетов, все они призваны давать владельцу возможность самому проводить финансовые операции на бирже — торговать акциями и другими ценными бумагами, а также возвращать налоговый вычет.

В этом случае владелец ИИС сам решает, лично управлять деньгами или поручить это управляющей компании, которая будет совершать все операции (счет доверительного управления).

«Во втором случае добавится вознаграждение управляющей компании, но гарантий, что деньги будут вложены максимально эффективно, нет», — отметила эксперт.