Эксперт назвал возможным возвращение рубля к докризисному уровню этим летом

«Я считаю, что такое быстрое возвращение рубля к докризисным уровням — это возможный вариант развития событий, но на данный конкретный период времени этот вариант именно возможный, не более», — заметил собеседник информагентства.

По его словам, неизвестно, с какой скоростью Россия будет выходить из режима самоизоляции, как быстро мировые экономики будут перезапускаться.

Он обратил внимание на ряд общемировых прогнозов, согласно которым мировая экономика в нынешнем году покажет отрицательные значения.

По мнению Шабанова, рубль сможет постепенно приблизиться к докризисному уровню ближе к концу года или к весне 2021 года.

«И это при условиях, если не будет новых шоков экономического кризиса, потрясений и торговых войн, будет спокойно восстанавливаться нефть, мировая и российская экономики», — подытожил специалист.