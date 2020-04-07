Эксперт назвал возможную цену нефти в случае успеха новой сделки ОПЕК+

«Сокращение добычи на 10 миллионов баррелей вряд ли, конечно, вернет цены на уровни в 50 долларов за баррель или выше. Но, по крайней мере, это может стабилизировать их на уровне около 30 долларов за баррель», — рассказал эксперт.

По его словам, это «неплохо, поскольку, опять-таки, крупнейшие инвестиционные банки стран-потребителей оценивали среднюю цену Brent во втором квартале в 20 долларов за баррель».

