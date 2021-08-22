Эксперт назвал условия падения рубля ниже исторического минимума 2016 года

Рубль может пробить исторический минимум 2016 года в случае обвала спроса на топливо. Его может спровоцировать продолжающаяся инфляция в США и большинстве других стран, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Эксперт пояснил, что для сдерживания роста цен, страны могут повышать ключевую ставку. Это обвалит цены на нефть и приведет к уходу инвесторов из рисковых активов в доллар, пояснил он в комментарии «Российской газете».

«Рубль не сможет оставаться в стороне от столь негативных трендов», — добавил специалист.

По его мнению, при таком сценарии доллар может подскочить к 80 рублям или даже превысить исторический максимум начала 2016 года — чуть ниже уровня в 86 рублей.

Однако есть и более оптимистичный вариант развития событий. Он обратил внимание, что центробанки уверены в том, что потребительские цены скоро стабилизируются. Кроме того, он обратил внимание на возвращение спроса на рисковые активы, в том числе и восстановление нефти. Благодаря этим факторам национальная валюта России может укрепиться до уровня в 72 рубля за доллар и ниже.