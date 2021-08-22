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    22 августа 2021, 08:46

    Эксперт назвал условия падения рубля ниже исторического минимума 2016 года

    Ольга Назаркина

    Рубль может пробить исторический минимум 2016 года в случае обвала спроса на топливо. Его может спровоцировать продолжающаяся инфляция в США и большинстве других стран, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

    Эксперт назвал условия падения рубля ниже исторического минимума 2016 года

    Эксперт пояснил, что для сдерживания роста цен, страны могут повышать ключевую ставку. Это обвалит цены на нефть и приведет к уходу инвесторов из рисковых активов в доллар, пояснил он в комментарии «Российской газете».

    «Рубль не сможет оставаться в стороне от столь негативных трендов», — добавил специалист.

    По его мнению, при таком сценарии доллар может подскочить к 80 рублям или даже превысить исторический максимум начала 2016 года — чуть ниже уровня в 86 рублей.

    Однако есть и более оптимистичный вариант развития событий. Он обратил внимание, что центробанки уверены в том, что потребительские цены скоро стабилизируются. Кроме того, он обратил внимание на возвращение спроса на рисковые активы, в том числе и восстановление нефти. Благодаря этим факторам национальная валюта России может укрепиться до уровня в 72 рубля за доллар и ниже.