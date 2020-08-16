Эксперт назвал условия для получения пенсии в 50 тысяч рублей
Каких именно, агентству экономических новостей «Прайм» рассказал начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис. Он подсчитали, что для получения пенсии в 50 тысяч рублей человеку придется накопить еще 4,9 миллиона рублей без учета инфляции при условном выплатном периоде 15 лет. По мнению Биезбардиса, в заданных условиях накопить столько проблематично, и даже за 30 лет не получится.
«Обычно достойной пенсией считается выплата на уровне 60% от заработка — а это для выбранного персонажа уже будет 30 тысяч рублей, что потребует дополнительного пенсионного капитала 1,7 миллиона рублей в текущих ценах», — отмечает эксперт.
Он предложил увеличить страховой стаж до 40 лет, тогда размер страховой пенсии составит 22 961 рубль, а потребность в пенсионном капитале при коэффициенте 60% упадет ниже 1,3 миллиона рублей.
Евгений Биезбардис добавил, что сократить отчисления и повысить пенсию можно за счет выбора работодателя с корпоративным пенсионным планом. Они обычно удваивают добровольные взносы сотрудников.
«В этом случае отчисления можно сократить до 3-4% от заработка. Или перенести выход на пенсию на более поздний срок — отсрочить выход на пенсию, к примеру, на два года, что соразмерно наличию дополнительных пяти лет стажа», — предложил эксперт.
Получать очень хорошую пенсию можно если вы принадлежите к некоторым категориям. Например, сверхвысокие пенсии получают президенты, премьер-министры и депутаты.