Эксперт назвал условия для получения пенсии в 50 тысяч рублей

На страховую пенсию в размере 22 802 рубля сейчас может рассчитывать 30-летний мужчина с постоянным ежемесячным заработком в 50 тысяч рублей и стажем работы 35 лет. Для того, чтобы получать пенсию не меньше 50 тысяч, ему придется соблюсти ряд условий.

Каких именно, агентству экономических новостей «Прайм» рассказал начальник управления анализа пенсионного рынка АО НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис. Он подсчитали, что для получения пенсии в 50 тысяч рублей человеку придется накопить еще 4,9 миллиона рублей без учета инфляции при условном выплатном периоде 15 лет. По мнению Биезбардиса, в заданных условиях накопить столько проблематично, и даже за 30 лет не получится.

«Обычно достойной пенсией считается выплата на уровне 60% от заработка — а это для выбранного персонажа уже будет 30 тысяч рублей, что потребует дополнительного пенсионного капитала 1,7 миллиона рублей в текущих ценах», — отмечает эксперт.

Он предложил увеличить страховой стаж до 40 лет, тогда размер страховой пенсии составит 22 961 рубль, а потребность в пенсионном капитале при коэффициенте 60% упадет ниже 1,3 миллиона рублей.

Евгений Биезбардис добавил, что сократить отчисления и повысить пенсию можно за счет выбора работодателя с корпоративным пенсионным планом. Они обычно удваивают добровольные взносы сотрудников.

«В этом случае отчисления можно сократить до 3-4% от заработка. Или перенести выход на пенсию на более поздний срок — отсрочить выход на пенсию, к примеру, на два года, что соразмерно наличию дополнительных пяти лет стажа», — предложил эксперт.

Получать очень хорошую пенсию можно если вы принадлежите к некоторым категориям. Например, сверхвысокие пенсии получают президенты, премьер-министры и депутаты.