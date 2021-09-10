Эксперт назвал ошибки начинающих инвесторов

Финансовый аналитик, профессиональный трейдер и квалифицированный инвестор Артем Звездин назвал для «ФедералПресс» главные ошибки новичков в инвестициях. Он посоветовал прислушиваться к профессионалам, вкладываться в надежные проекты и не торговать с использованием заемного капитала.

Сейчас об инвестициях говорят очень многие, но прислушиваться нужно только к тем, кто уже показал свою эффективность в этой сфере. Стоит изучить информацию от людей, работающих в крупных лицензированных компаниях.

«Не слушайте блогеров. Так же можно слушать аналитические агентства, которые целиком и полностью работают для того, чтобы собирать аналитику о рынках и перерабатывать их в определенный отчет своим клиентам», — сказал Звездин.

Не стоит вкладываться в «идеи будущего». Лучше отдавать предпочтение надежным проектам — стартап может провалиться и инвестор потеряет деньги.

Наконец, эксперт посоветовал не торговать с использованием заемного капитала.

«Инвестиции — это не гадание. Здесь действует язык статистики и математики», — заключил аналитик.