Эксперт назвал способ сократить разницу доходов мужчин и женщин

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев рассказал, как можно сократить разницу доходов мужчин и женщин в России, написал сайт NEWS.ru.

По результатам последних исследований НАФИ, женщины зарабатывают на 28% меньше, чем мужчины с аналогичной квалификацией в нашей стране. Недавно в Евросоюзе заявили о планах уравнять представителей разных полов в зарплатах путем обеспечения «прозрачности оплаты труда». С таким предложением в марте выступила Европейская комиссия.

Так, при выявлении дискриминации в оплате труда сотрудники будут иметь право на компенсацию. По мнению Николаева, реализация такой идеи не станет решением проблемы.

«Открытость и прозрачность в данном случае — это простой пусть с неочевидными последствиями. В Евросоюзе исходят из того, что если размер зарплат мужчин будет известен и общедоступен, то брать на эти должности женщин с меньшей зарплатой будет сложнее», — считает Николаев.

Он уверен, что большинство людей не захочет разглашать размер своих доходов. Специалист заявил, что вопрос гендерного разрыва должны настойчиво поднимать профсоюзы. Также необходима работа со стороны трехсторонних комиссий. Речь идет о правительстве или органах, которые его представляют, работодателях и работниках. Николаев отметил, что это будет иметь больший эффект, чем «насильственная публичность».