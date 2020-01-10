Эксперт назвал причины увеличения миллиардеров в России

Эксперт считает, что увеличение числа богатых россиян не говорит о росте экономики.

«О стабильности и развитии российской экономики можно было бы говорить, только если был бы рейтинг, который демонстрирующий стремительный рост реальных доходов населения по регионам. <...> Тогда можно было бы говорить, что рост благосостояния населения и общий рост экономики — причина роста долларовых миллиардеров. Но я думаю, что причина не в этом», — заявил Колташов.

Колташов пояснил, что экономического роста нет по двум причинам: из-за того, что началось оживление после завершения второй волны кризиса, а также из-за того, что богатые люди увеличивают свои капиталы, а бедные остаются бедными. По его мнению, концентрация находится в руках состоятельных граждан, в то время, как у самых бедных не хватает денег даже на самые необходимые продукты.