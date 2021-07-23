Эксперт назвал причины кредитомании
Кредитоманию, то есть, желание бесконечно брать кредиты на новые покупки, можно считать настоящей болезнью. Об этом для «Радио 1» рассказал инвестиционный консультант, эксперт по личным финансам Эрик Розенфельд.
«Есть такая наука — финансовая психология. Она воспринимает кредитоманию именно как болезнь. Кредитомания, как и всякая мания, построена на принципе „Живи здесь и сейчас лучше, чем ты можешь себе позволить“. Человеческий мозг устроен так, что он получает гораздо больше удовольствия, если вы тратите условные 100 долларов на то, что можете использовать сейчас, а не откладываете эти 100 долларов в долгий ящик», — сказал специалист.
Он объяснил, что кредитоманией чаще страдают люди, зависящие от чужого мнения. Например, человек хочет купить дорогую одежду или смартфон «как у всех», но не может себе этого позволить и для этого берет кредит.
Вторая причина кроется в неумении распределять финансы и недостатке ответственности. Чтобы избавиться от кредитомании, необходимо развивать именно эти качества, написало ИА НСН.