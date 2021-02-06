Банкир оценил, каким будет курс валют в феврале

Он уточнил, что это связано с политической обстановкой и вероятностью введения американских санкций.

«Пик роста курсов пришелся на 28 января. Спрос на защитные активы вырос из-за сложившейся на мировых фондовых рынках нервозной ситуации», — уточнил Тимошенко.

Ранее управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США обнародовало данные ежегодного энергетического прогноза, предусматривающего три сценария, как будут вести себя цены на нефть.

Базовый сценарий предусматривает, что уровень добычи нефти в США вернется к объемам 2019 года лишь к 2023 году. Это будет зависеть от того, как станут расти цены на нефть. Если рост пойдет быстрее, это скажется в положительную сторону и на ее добыче.

В сценарии, который предусматривает высокие цены, нефть марки Brent к 2050 год может стоить около 173 долларов за баррель. 95 долларов — при базовом сценарии и 48 при сценарии низких цен.