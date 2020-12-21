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    21 декабря 2020, 11:46

    Эксперт назвал праздничные уловки в магазинах, из-за которых покупатели переплачивают

    Полина Петрова

    Мерчандайзер Оксана Гаврилова рассказала, из-за каких уловок в магазинах покупатели переплачивают в Новый год. Одной из них являются праздничные наборы, пишет Life.
    Эксперт назвал праздничные уловки в магазинах, из-за которых покупатели переплачивают

    Она обратила внимание, что красиво упакованные наборы с конфетами и шампанским стоят порядка тысячи рублей. Плюс такого подарка в том, что его можно купить быстро, не тратя лишнее время. Именно на эту лень посетителей продавцы и рассчитывают. Уже собранные наборы стоят на 30–40% дороже. Чтобы избежать переплачивания, нужно заранее посмотреть в интернете, сколько стоит тот или иной продукт.

    Хлынина отметила, что большие скидки около 50–70% магазины, как правило, устанавливают на не самый ходовой товар. Это делается, чтобы избавиться от него в уходящем году. Кроме этого, пользователи сайтов отзывов часто жалуются на неправильные ценники. Так, на прилавках указывается одна стоимость, а на кассе — выше. Продавцы объясняют это тем, что не успели поменять этикетки.

    «Магазин обязан продавать товар по той цене, которая указана в ценнике. Если кассир отказывается действовать по закону, покупатель вправе обратиться в надзорные органы с жалобой», — уточнила мерчандайзер.

    Специалист посоветовала обращать внимание на вес фруктов. Например, если мандарины фасованные, не стоит идти сразу на кассу. Лучше сперва взвесить их на контрольных весах.