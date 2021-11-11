Эксперт назвал плюсы и минусы доверительного инвестирования

Разобраться в инвестициях не так просто, и не у всех есть на это время Поэтому многие прибегают к услугам доверительного инвестирования — обращаются в компании, которые управляют инвестициями клиента. Трейдер, инвестор Марат Мынбаев рассказал РИА ФАН о плюсах и минусах такого варианта.

«Если говорить о доверительном управлении в инвестициях, то управляющий в интересах клиента инвестирует деньги в акции, облигации, металлы — во все, что приносит доход. Однако здесь есть важный момент — инвестиционная компания или банк для осуществления такой деятельности должны получить лицензию у ФСФР (ранее), а теперь у Центрального Банка РФ», — рассказал эксперт.

Доверительное инвестирование — наименее рискованный способ вложить средства. Компании просчитывают все риски, это хороший вариант для новичков в инвестициях.

«Одним из достоинств доверительного управления является возможность получить прибыль в довольно короткие сроки. К плюсам также можно отнести экономию не только времени, но и финансов, так как услугу обычно предоставляют компании, которые специализируется на инвестиционной деятельности. Стратегия по получению прибыли выстраивается под каждого клиента индивидуально и максимально точно с минимальными потерями. Также эксперты заранее предупреждают о возможных рисках и потерях, что впоследствии не будет неожиданностью», — добавил Мунбаев.

Однако стоит учесть, что многие компании работают только с клиентами с высоким доходом — например, от миллиона рублей. При этом иногда они берут довольно большие проценты за свои услуги.

«За любую работу нужно платить, и за эту в том числе. Компании и банки за доверительное управление взимают определенный процент. Безусловно, сумма не особо большая, но порой проценты делают крайне высокими», — заключил инвестор.