Эксперт назвал главные риски для курса рубля до конца года

Сейчас ставка Центробанка повышается, растут и цены на топливо. Все это укрепляет российский рубль. Среди факторов, которые, наоборот, бьют по отечественной валюте, — санкции и ужесточение финансовой политике. О проблемах, которые грозят рублю до конца 2021 года, рассказал агентству «Прайм» резидент экспертного клуба ЦСР Александр Бездольный.

Аналитик считает, что сейчас перспективы можно назвать скорее благоприятными, чем негативными. За последние шесть месяцев рубль показал укрепление по отношению к доллару на 4,5%. Эксперт уверен, что нужно ожидать и дальнейшего укрепления валюты.

Однако аналитик указал на неоднозначность ситуации. По его словам, она заключается в том, что сейчас на мировых рынках снижается интерес к активам государств догоняющего развития.

«До конца года может начаться сокращение программы QE — что означает начало конца эпохи „дешевых денег“, которые, в том числе, раздували и стоимость активов развивающихся стран», — заявил эксперт. Кроме того, он спрогнозировал повышение ставки ФРС США, и наиболее привлекательными станут именно американские бумаги.

Все это может привести к тому, что валюты третьих стран просто рухнут. Россия пока избегает данной угрозы за счет быстрого восстановления экономики и дорогой нефти, но в следующем году факторы, играющие на руку российской валюте, могут быть исчерпаны.