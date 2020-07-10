Эксперт назвал единственное условие взлета цен на нефть к 2025 году

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал единственное условие взлета цен на нефть к 2025 году.

Он назвал прогнозы зарубежных СМИ о повышении цен на нефть выше отметки 100 долларов за баррель «смелым заявлением».

«На практике мы видим, что цены такие могут возникать, если возникнет существенный дефицит предложения. Но мы этого не видим», — процитировал Юшкова RТ.

По его словам, реализация таких предположений возможна, только «если что-то произойдет с одним из крупных производителей нефти». Он пояснил, что в таком случае возникнет «дыра» в предложении, а из-за дефицита цены ощутимо увеличатся.

Юшков считает, что это станет реальным, если начнется война на Ближнем Востоке, и Ормузский пролив перекроют, в результате чего нефть не сможет выходить из Персидского залива на мировой рынок.