Эксперт назвал двойственным отношение к нефтяной отрасли в России
Ведущий эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович рассказал о споре Министерства финансов с нефтяными компаниями. Об этом сообщило ИА Nation News.
По его словам, эта отрасль считается наименее уязвимой, поэтому о нефтяниках заботятся гораздо меньше. Все потому, что нефтяная индустрия является одной из основных для развития экономики.
«Такое двойственное отношение. С одной стороны, дойная корова, с другой стороны — основа экономики», — рассказал Митрахович.