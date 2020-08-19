Эксперт назвал двойственным отношение к нефтяной отрасли в России

По его словам, эта отрасль считается наименее уязвимой, поэтому о нефтяниках заботятся гораздо меньше. Все потому, что нефтяная индустрия является одной из основных для развития экономики.

«Такое двойственное отношение. С одной стороны, дойная корова, с другой стороны — основа экономики», — рассказал Митрахович.