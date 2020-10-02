Эксперт-международник объяснил падение мировых цен на нефть

Советник президента по международным вопросам ВАО «КИСК» Иван Косолапов объяснил падение мировых цен на нефть более чем на 4%.

По его мнению, главной причиной этого являются грядущее голосование за президента США, пишет сайт RT.

«Предстоящие выборы в ноябре в США становятся всё более непредсказуемыми. Это основной фактор, повлиявший на сегодняшнее падение. Плюс Китай. Уже к июлю он показывал уровень потребления больше 12 миллионов баррелей в сутки», — уточнил специалист.

Как считает Косолапов, КНР является основным потребителем нефти в мире. В настоящий момент ряд государств заявляют о начале второй волны коронавируса. Это также станет фактором замедления экономики и возможного сокращения потребления нефти. Специалист напомнил, что повлиять на ситуацию могут и санкции в отношении Венесуэлы.

Он добавил, что к концу ткущего года или в начале будущего возможна «разбалансировка». Ближе к весне рынок должен стабилизироваться.