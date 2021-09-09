Эксперт: майнинг вреда не дает, там много интересных вещей

Исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников обсудил с Общественной службой новостей ситуацию на рынке криптовалют. В минувший понедельник курс биткоина подошел к отметке в 51,99 тысячи долларов, обновив свой максимум.

«Компании, которая имеет право делать обмен крипты в рубль, нет. Есть компании в Эстонии, Швейцарии, у которых имеется лицензия на криптообмен. На самом деле, операции и комиссии, которые есть, ниже чем комиссии в банках. Это актуально и выгодно людям», — объяснил специалист.

По его словам, люди проявляют интерес к биткоину, поскольку на нем можно заработать дополнительные средства. Он рассказал о случаях, когда люди вкладывали 200 евро, а потом продавали за 10 миллионов долларов.

«Сейчас майнеров все меньше, это ушло в промышленный вид. На самом деле, это бизнес серьезный, его инвестируют фонды. Майнинг вреда не дает, там много интересных вещей», — добавил эксперт.