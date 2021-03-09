Эксперт: курс валют в ближайшей перспективе будет носить неустойчивый характер

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников обсудил с RT ситуацию, сложившуюся на валютном рынке.

Отмечается, что после открытия торгов на Московской бирже курс европейской валюты опустился ниже 88 рублей впервые с сентября прошлого года.

По мнению Масленникова, на укрепление рубля сыграла ситуация, возникшая на мировом рынке после решения ОПЕК+ не повышать уровень нефтедобычи, а сохранить на прежнем уровне все объемы с исключением для РФ и Казахстана.

«Сыграли свою роль внутренние наши дела, политика денежных властей… Насколько долго продлится ситуация, сказать трудно. Курс доллара и евро в ближайшей перспективе будут носить неустойчивый характер», — добавил специалист.