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    09 марта 2021, 22:59

    Эксперт: курс валют в ближайшей перспективе будет носить неустойчивый характер

    Артур Блянихов

    Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников обсудил с RT ситуацию, сложившуюся на валютном рынке.

    Отмечается, что после открытия торгов на Московской бирже курс европейской валюты опустился ниже 88 рублей впервые с сентября прошлого года.

    По мнению Масленникова, на укрепление рубля сыграла ситуация, возникшая на мировом рынке после решения ОПЕК+ не повышать уровень нефтедобычи, а сохранить на прежнем уровне все объемы с исключением для РФ и Казахстана.

    «Сыграли свою роль внутренние наши дела, политика денежных властей… Насколько долго продлится ситуация, сказать трудно. Курс доллара и евро в ближайшей перспективе будут носить неустойчивый характер», — добавил специалист.